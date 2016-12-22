НБУ получил заявку от Паритетбанка на покупку «дочки» Сбербанка

Национальный банк Украины получил от белорусского Паритетбанка пакет документов на приобретение украинской «дочки» Сбербанка. Об этом сообщили РБК в Нацбанке Украины.

Документы были переданы в Нацбанк 21 декабря через управление делами президента Белоруссии. «Национальный банк Украины официально получил 21 декабря 2017 года от управления делами президента Республики Беларусь пакет документов для согласования приобретения через акционерное общество «Паритетбанк» (Республика Беларусь) опосредованного существенного участия в ПАО «Сбербанк» в размере 100% его уставного капитала», — говорится в сообщении регулятора.

Сейчас заявка находится на рассмотрении. В Нацбанке отметили, что рассмотрение пакета документов может занять три месяца с даты их получения.

Накануне о заявке на приобретение украинской «дочки» Сбербанка сообщил сам Паритетбанк. В белорусском банке отметили, что «высоко оценивают потенциал» своего развития. Как сообщали источник РБК в Сбербанке, продажа украинской «дочки» Паритетбанку является единственным обсуждаемым на данный момент вариантом. До этого, в конце ноября, украинские «Вести» сообщали о намерении экс-главы СБУ Валерия Хорошевского приобрести украинскую «дочку» Сбербанка.