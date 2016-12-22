Суд рассмотрит вопрос об аресте одного из лидеров секты «бога Кузи»

Материалы в отношении фактического руководителя секты «бога Кузи» Юрия Цукермана поступили в Тверской суд Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

ТАСС сообщает, что следствие просит об аресте Цукермана. Ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.

Согласно материалам дела, Цукерман изготовил поддельные документы, на основании которых суд в 2016 году постановил взыскать в его пользу свыше 215 млн руб. Средства находились на хранении в качестве вещественных доказательств по делу против духовного лидера секты «бога Кузи» Андрея Попова. Часть этой суммы была обнаружена при задержании Цукермана, также следствие установило и изъяло имущество, купленное на похищенные деньги.

Цукермана задержали 25 января.

Попов, называющий себя «богом Кузей», и его соратники были задержаны осенью 2015 года. Ему, главному бухгалтеру секты Галине Маркевич и двум пособницам — Надежде Розановой и Жанне Фролушкиной — предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 239 (создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью) УК РФ. Дело против них рассматривает Пресненский суд Москвы.

Секта «бога Кузи» была основана в 2007 году. Правоохранительные органы обратили внимание на нее после того, как несколько человек подали заявления в полицию о побоях за неподчинение.

РПЦ считает секту деструктивной, так как там к адептам применяется физическое и психическое насилие.