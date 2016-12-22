Белых в последнем слове рассказал анекдот

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых начал выступление в суде с последним словом. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Экс-губернатор заявил, что встречи с бизнесменом Юрием Зудхаймером в марте 2014 года, во время которой, он, согласно материалам дела, потребовал взятку, не было. «Не было ни планов, ни времени для встречи. Это был день между командировками, когда я вечером предыдущего дня прилетел в Киров, а утром следующего дня улетел. Мой график в тот день был расписан поминутно. В правительство Зудхаймер не заходил, и это подтверждают данные бюро пропусков», — заявил Белых. Он добавил, что из расшифровки телефонных соединений ясно, что они в этот день (5 марта 2014 года) не созванивались.

Следствие и гособвинение доказывало факт встречи тем, что Зудхаймер в тот день был в Кирове. «Прилет человека в областной центр с 500 тыс. населения вряд ли свидетельствует, что он встречался с губернатором», — подчеркнул Белых. «Я часто бывал в Москве, но это не значит, что я каждый раз встречался с президентом и главой правительства», — добавил он.

Комментируя показания Зудхаймера, Белых заявил, что это напоминает диалог из «12 стульев»: «Почему вы обидели курьера?». — «Я не обижал». — «А он пришел обиженный».

Также Белых рассказал анекдот: «Мужика в деревне приходят арестовывать за самогоноварение. Мужик говорит: «Но я же ничего не варил». — «Так вот аппарат у тебя стоит». — «Тогда обвиняйте меня еще и в изнасиловании». — «А что, вы кого-то изнасиловали?» — «Нет. Но аппарат есть».

Белых был задержан в июне 2016 года в Москве. Его обвиняют в получении взятки €600 тыс. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). В конце июля 2016 года Белых был уволен с поста губернатора. 24 января прокурор запросила 10 лет колонии и штраф в 100 млн руб. для Белых. Свою вину он не признает.