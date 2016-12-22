В «Деловом Петербурге» назначили новое руководство

​В издании «Деловой Петербург» сменились руководители. Генеральным директором издания назначена Наталия Шелудько, главным редактором — Артемий Смирнов. Наталья Шелудько — бывший председатель областного комитета по печати и связям с общественностью, Артемий Смирнов прежде работал главным редактором ряда региональных печатных и электронных СМИ, последние несколько лет — в комитете по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Новое руководство «Делового Петербурга» представил на встрече с сотрудниками редакции в пятницу, 26 января, владелец группы ЕСН Григорий Березкин. Об этом РБК сообщила представитель группы ЕСН Марианна Белоусова.

В конце декабря предприниматель закрыл сделку по покупке 100% «Делового Петербурга». Сумма сделки не раскрывалась. В ЕСН лишь отметили, что «Деловой Петербург» приобретен по рыночной цене. Два источника РБК, знакомые с условиями сделки, утверждали, что на момент продажи «Делового Петербурга» Березкину собственником издания был его главный редактор и гендиректор Максим Васюков. Он, по словам представителя ЕСН, переходит на пост заместителя гендиректора ГК «РБК». Связанная с ЕСН структура — АО «Сотол Проект» — в июне 2017 года стала основным владельцем РБК. По данным на декабрь, «Сотол Проекту» принадлежит 72,19% РБК.

«Деловой Петербург» выходит с 1993 года. Аудитория одного номера газеты в городе составляет в среднем, по данным Mediascope за март—июль 2017 года, 68,3 тыс. человек старше 12 лет. На сайте dp.ru в декабре 2017 года были зафиксированы, по данным SimilarWeb, почти 2,6 млн посетителей.

В 2016 году выручка АО «ДП Бизнес Пресс», на которое оформлен бизнес издания, снизилась по РСБУ на 3%, до 374,1 млн руб., прибыль от основной деятельности увеличилась на 63%, до 34,3 млн руб., чистая прибыль выросла в 5,6 раза, до 25,7 млн руб., следует из данных базы СПАРК. Кредиторская задолженность АО на конец 2016 года — 83,7 млн руб.