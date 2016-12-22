Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов президента России

Журналистка, телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон не будет участвовать в выборах президента России. Такое заявление она сделала во время пресс-конференции в Москве, передает «РИА Новости».

​«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон.

Гордон также рассказала, что выполнила поставленную перед ней задачу, которая заключалась в сборе подписей. «Мы собрали 105 тыс. подписей», — пояснила она.

Президент «Партии добрых дел» Андрей Кириллов, от которой баллотировалась Гордон, сообщил РБК, что ранее «настоятельно» рекомендовал журналистке снять свою кандидатуру с выборов и «призвать избирателей голосовать за Владимира Путина».

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что рассчитывает получить разъяснения от Гордон, сообщает «Интерфакс». «До этого она участвовала, и никаких препятствий не было, и подписи собрала. Она все-таки собирается прийти и объяснить. Провести такую часть [кампании] и не участвовать — логики не вижу», — заметила Памфилова.

Екатерина Гордон объявила о своих планах участвовать в выборах президента России 30 октября 2017 года. Тогда она говорила, что «будет единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента России». Журналистка также говорила, что своими основными целями сделает защиту прав женщин и детей.