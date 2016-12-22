Машина из кортежа Трампа задела полицейского в Давосе

В швейцарском городе Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, автомобиль из кортежа американского президента Дональда Трампа задел полицейского. Видео происшествия опубликовало местное издание Blick.

Инцидент произошел около отеля Intercontinental. Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов не знал, что по дороге двигался президентский кортеж. Полицейский попытался остановить белый BMW, возглавлявший колонну автомобилей. Вместо того, чтобы остановиться, BMW прибавил скорость и задел сотрудника правоохранительных органов. Полицейский смог устоять на ногах и отскочил от дороги.

Президент США прибыл в Швейцарию утром 25 января. Его самолет приземлился в Цюрихе. Планируется, что 26 января он посетит Всемирный экономический форум. Накануне приезда американского президента в Швейцарии прошли митинги против его визита. Акции состоялись в Цюрихе, Давосе, Женеве и других городах. Швейцарцы выражали протест против политики американского президента в отношении мигрантов.