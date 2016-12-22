Митинги против Трампа в городах Швейцарии. Фотогалерея
Давосский форум — 2018, 12:34
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Митинги против Трампа в городах Швейцарии
В ночь на 24 января в Швейцарии прошли митинги против приезда президента США Дональда Трампа на форум в Давос. Протесты прошли в Цюрихе, Давосе, Женеве и других городах. Чего хотели протестующие — в обзоре РБК.
В ночь на 24 января в некоторых городах Швейцарии прошли митинги против возможного визита президента США Дональда Трампа в Давос
Протесты прошли в Цюрихе, Лозанне, Женеве, Давосе и других городах
Протестующие выражали свое несогласие с политикой Трампа в отношении мигрантов
Самые многочисленные протесты прошли в Цюрихе. Их участниками стали около 2 тыс. человек.
В Давосе марш закончился столкновениями с полицией
«Мы видим протесты против Трампа повсюду. Именно это в свое время стало причиной отмены его поездки в Англию. Теперь, думаю, наша очередь быть бдительными и сказать, что американская модель, которую он защищает, нас совершенно не устраивает», — рассказал один из участников митинга.
Ожидается, что Трамп приедет на форум в пятницу, 26 января