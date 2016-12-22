Митинги против Трампа в городах Швейцарии

«Мы видим протесты против Трампа повсюду. Именно это в свое время стало причиной отмены его поездки в Англию. Теперь, думаю, наша очередь быть бдительными и сказать, что американская модель, которую он защищает, нас совершенно не устраивает», — рассказал один из участников митинга.