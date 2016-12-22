Адвокат Виктора Агеева рассказал об отказе консульства России в помощи

Российское консульство в Киеве отказалось помогать задержанному под Луганском россиянину Виктору Агееву и включать его в список пленных, подлежащих обмену, рассказал РБК его адвокат Виктор Чевгуз.

«Мне сказали: «Мы Агеева не посылали в ЛНР, чего вы к нам пришли? Мы не сторона конфликта». В письме [консульству] я прямо писал, что он не контрактник. Я просил решить вопрос, чтобы его включили в списки ЛНР на обмен [пленными]», — рассказал адвокат.

РБК направил запрос в консульский отдел посольства России на Украине.

Украинский суд приговорил Агеева, задержанного прошлым летом в зоне боевых действий самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), к десяти годам тюрьмы. Киев называл его разведчиком и контрактником российской армии, в российском Минобороны опровергли эти сведения, назвав их «выдумкой украинских пропагандистов». В итоге Киев обвинил Агеева в участии в террористической организации, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Защита Агеева намерена обжаловать приговор. По словам адвоката, россиянина судили «не по той статье». «Судить надо за те действия, которые он совершил. А «участие в террористических организациях» — притягивание за уши. Например, он незаконно проник на территорию Украины, за это предусмотрена ответственность, но об этом даже не стоял вопрос», — сказал РБК Чевгуз.

Адвокат также указал, что ЛНР никем не признана как террористическая организация. Поэтому, по его словам, оснований обвинять Агеева в причастности к террористической организации нет.

«Есть более мягкая статья — участие в незаконном вооруженном формировании. Большая разница в этих статьях. По поводу незаконного хранения оружия — спорить с этим сложно, Виктор признал, что пулемет его. Он абсолютно честно все рассказывал», — отметил адвокат.

Российское военное ведомство указывает, что Агеев был уволен в запас в мае 2016 года, а в его военном билете, снимки которого опубликовало Минобороны Украины, нет отметки о поступлении на службу по контракту после увольнения.