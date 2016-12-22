СМИ узнали о планах Трампа сохранить спецтюрьму в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, согласно которому спецтюрьма в Гуантанамо на Кубе будет сохранена. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Госдепартамента США, информирующий об указе.

По словам источника издания, Трамп объявит о планах подписать указ 30 января во время выступления перед конгрессом США с посланием «О положении страны».

Указ Трампа сможет частично отменить распоряжение предыдущего президента США Барака Обамы, который в 2009 году заявил, что спецтюрьма будет закрыта «как можно скорее». Новая директива также отменит формулировку из распоряжения Обамы, в которой говорится, что все заключенные должны быть «возвращены на родину, освобождены, переведены в третью страну или в другую тюрьму США». В документе указывается, что Пентагон и Госдеп смогут «рекомендовать президенту критерии по содержанию под стражей лиц, которые были захвачены на полях сражений».

В начале января 2017 года Трамп выступил против освобождения узников Гуантанамо. «Не следует дальше освобождать из Гуантанамо. Там содержатся чрезвычайно опасные люди, которые не должны возвращаться на поле боя», — подчеркивал американский лидер.

Спецтюрьма была создана в 2002 году администрацией президента США Джорджа Буша-младшего. В ней содержатся люди, подозреваемые в терроризме. В настоящий момент в спецтюрьме в Гуантанамо находится 41 заключенный.