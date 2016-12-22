Появилось видео с места крушения вертолета на Украине
Общество, 00:18
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Появилось видео с места крушения вертолета на Украине
Издание «Кременчуг Today» опубликовало видео с места крушения вертолета Ми-8 в украинском городе Кременчуге.
На кадрах видны дымящийся остов вертолета и работающие сотрудники аварийно-спасательных служб. Инцидент произошел вечером 25 января.
Ми-8 врезался в линию электропередачи. В авиакатастрофе погибли четыре человека. Очевидцы сообщили изданию «Телеграфъ», что вертолет летел низко и «начал взрываться еще в воздухе». Всего были слышны несколько взрывов.
По данным «Кременчугской газеты», Ми-8 владела компания «Украинские вертолеты». Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет со слушателями.