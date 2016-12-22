Арбитраж признал долг основателя Carlo Pazolini перед офшорной компанией

Арбитражный суд Москвы согласился включить в реестр требований кредиторов основателя обувной сети Carlo Pazolini Илья Резника долг перед компанией NPL Invest Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Об этом сообщает РАПСИ. Сумма долга — 586,1 млн руб.

Суд также назначил на 5 февраля заседание по заявлению компании «Крофт Эссетс корп». Она просит включить в реестр требований долг перед ней в размере 329,7 млн руб.

В августе 2016 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении юридического лица обувного ретейлера Carlo Pazolini — ЗАО «Фирма «Анта». Решение было принято по иску Альфа-банка, к которому позже присоединились другие кредиторы компании, в том числе, Сбербанк, Промсвязьбанк и ЮниКредит Банк.

В том же году Сбербанк и Альфа-банк уступили права требования по долгам ретейлера офшорным структурам с Британских Виргинских островов. В сентябре 2017 года арбитражный суд признал ЗАО «Фирма «Анта» банкротом. В компании введено конкурсное производство сроком на полгода.



Сам Илья Резник также был признан банкротом. В отношении него была введена процедура реализации имущества.



Carlo Pazolini как бренд был создан в 1991 году. Первый фирменный магазин открылся в 1995 году, сейчас, по данным ретейлера, их более 180, в том числе, в Китае, Греции, Италии, Чехии и на Украине. В апреле 2017 года ретейлер на фоне исков о банкротстве сменил название бренда на Pazolini.