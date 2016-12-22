Основателя Carlo Pazolini признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя обувного ретейлера «Фирма «Анта», действующего под брендом Carlo Pazolini, предпринимателя Илью Резника. Об этом сообщает РАПСИ.

По решению суда, имущество Резника в течение шести месяцев должно быть реализовано. До этого, 14 сентября, компания Carlo Pazolini была признана банкротом.

Иск о банкротстве Carlo Pazolini был подан Альфа-банком в марте 2016 года. Позднее к нему присоединились и другие кредиторы. В апреле в отношении Резника была введена процедура реструктуризации долгов. К августу 2017 года в реестр требований кредиторов «Анты» было включено 6,4 млрд руб.

Кроме того, в августе 2016 года суд в Лондоне заочно арест​овал его на 18 месяцев «за неуважение к суду» и обязал раскрыть данные обо всех своих активах стоимостью дороже $10 тыс. Такое решение было принято в связи с личным поручительством Резника по проблемным кредитам Carlo Pazolini.