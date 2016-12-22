Сбербанк не заинтересовался покупкой банка «Возрождение»

Сбербанк не рассматривает возможность покупки банка «Возрождение». Об этом глава Сбербанка Герман Греф рассказал журналистам на Давосском форуме, передает ТАСС.

«Нет, мы не рассматриваем этот актив», — сказал Греф.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что группа ВТБ после окончания форума в Давосе рассмотрит этот актив, но пока не знает, насколько ей интересна возможная сделка. «Мы пока еще не знаем [интересна ли нам покупка банка «Возрождение»]. Наши розничные [менеджеры] говорят, что там может быть интерес. Но мы не очень представляем себе ситуацию в «Возрождении», мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали», — сказал он.





Бенефициары Промсвязьбанка братья Дмитрий и Алексей Ананьевы по предписанию ЦБ должны до 18 марта снизить свою долю в «Возрождении» до 10%, так как собственники санированных банков по закону не могут контролировать другие банки. В настоящее время они через компанию Promsvyaz Capital B.V владеют 52,7% акций. Еще 2,5% акций принадлежат напрямую Промсвязьбанку.