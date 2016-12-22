В Ульяновске на территории лицея произошла стрельба

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту стрельбы на территории лицея № 20 в Заволжском районе Ульяновска. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве заявили, что в результате стрельбы среди учащихся и сотрудников учебного заведения пострадавших нет. По данным полиции, стрельба производилась из пневматического оружия.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к произошедшему», — отметили в МВД.

Директор учебного заведения Зоя Борисова сообщила РБК, что 20 января двое молодых людей через ограждение наставили пистолет на пятиклассников лицея и выстрелили.

«Трое мальчиков и девочка после пятого урока катались на снежной горке на территории лицея. За ними должны были приехать родители. За внешней изгородью у нас проходит широкая пешеходная дорожка, по которой ходят жители, студенты из рядом располагающихся учебных зданий. Дети сказали, что двое молодых людей, лет 18-20 и ростом выше изгороди (170см), остановились и один из остановившихся направил на детей пистолет черного цвета. При этом он сказал, как говорит один из детей, что «вам придет конец», а по словам другого ребенка, что «мы вас убьем», — сказала Борисова.



По ее словам, дети не пострадали, стрелявший в них не попал, и они, испугавшись, убежали в школу. Охранник нажал тревожную кнопку и «буквально через 5 минут» приехали сотрудники Росгвардии. «Мне больше всего обидно, что есть и физическая охрана, и новые ограждения, и турникеты, и тревожная кнопка и в то же время, мы бессильны в том, чтобы стопроцентно обезопасить детей», — посетовала Борисова.

Учащийся лицея № 20 А. рассказал РБК, что стреляли из пневматического оружия. «Один или двое подростков, которые не учатся в лицее, стреляли за его территорией. Гуляющие пятиклассники приняли стрельбу на свой счет и побежали к охраннику в школу. Тот вызвал Росгвардию. Гвардия приехала, и в районе школы искала всех подростков, подходящих под описание, составленное со слов пятиклассников. Стрелка (ов) не нашли», — заключил он.