На тушение пожара на хладокомбинате в Воронеже направили пожарный поезд
Общество, 10:48
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На тушение пожара на хладокомбинате в Воронеже направили пожарный поезд
В Воронеже произошло возгорание на территории хладокомбината «Холод». Как сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС, пожар уже локализован.
В 8:42 загорелись опилки, находившиеся в пристройке к цеху. Людей в помещении не было. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Для тушения подготовили пожарный поезд, но его помощь не понадобилась, отметили в МЧС.
«В настоящий момент опилки переворачивают, их непросто потушить», — сообщили в пресс-службе.
24 января в подмосковном поселке Молзино (Ногинский район) произошел пожар на складе с бумагой и пластиком. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Никто не пострадал.