В Подмосковье потушили пожар на складе с пластиком и бумагой
Общество, 13:56
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В Подмосковье потушили пожар на складе с пластиком и бумагой
Пожарные потушили возгорание на складе с бумагой и пластиком в поселке Молзино Ногинского района Подмосковья. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.
«Открытый огонь на складе в Молзино потушили около полудня», — уточнил собеседник РБК.
Пожар был локализован в 11:48 мск. По предварительным данным, никто не пострадал.
Пожар на складе на Советской улице в промзоне поселка Молзино произошел утром 24 января. По данным МЧС, огонь распространился на площадь 1000 кв. м. К тушению возгорания были привлечены 35 человек и 10 единиц техники. Из здания горевшего склада были выведены 11 сотрудников.