На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба подземки в Twitter.

«9:30 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Спустя 12 минут пресс-служба метрополитена сообщила, что движение поездов от станции «Спартак» до станции «Октябрьское поле» полностью остановилось. Руководство столичного метро попросило пассажиров пересесть на наземный транспорт.

В 9:53 мск движение поездов на этом участке фиолетовой ветки было восстановлено.

По данным источника «РИА Новости», сбой произошел из-за падения человека на рельсы на станции «Щукинская».

22 января на Арбатско-Покровской линии московского метро произошел сбой в движении поездов из-за проблемы с кабелем связи.