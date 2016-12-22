СМИ узнали о планах Путина переназначить Зорькина председателем КС

Президент России Владимир Путин обратится в Совет Федерации с предложением переназначить 74-летнего Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в администрации президента и судейском сообществе. По их словам, глава государства уже подписал необходимые для этого документы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, знает ли он о намерениях переназначить председателя КС. Глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас заявил, что в верхнюю палату такие документы не поступали.

Согласно внесенным в 2009 году поправкам в закон «О Конституционном суде», его глава не выбирается судьями, а назначается Советом Федерации по представлению президента страны. По этой схеме Зорькин был впервые наделен полномочиями в феврале 2012 года. Следующий срок пребывания на этой должности может стать для него уже пятым подряд, отмечает издание.

По словам источника в администрации президента, переназначение Зорькина является уже решенным вопросом, однако срок, на который будут продлены его полномочия, не так очевиден. Пост председателя КС или же нового суда, который может появиться после объединения Конституционного и Верховного судов, как сообщают «Ведомости», было принято рассматривать как один из возможных вариантов трудоустройства премьер-министра Дмитрия Медведева, который в мае этого года сложит с себя полномочия главы правительства после инаугурации следующего избранного президента России.

В декабре 2016 года Валерий Зорькин счел невозможным слияние Конституционного суда с любым другим высшим судом.

Зорькин занял должность председателя Конституционного суда в октябре 1991 года, проработав на этом посту до октября 1993 года. В марте 2003 года Владимир Путин вновь назначил Зорькина на эту должность, которую он занимает и по сей день.

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки к закону, направленному на поэтапное увеличение пенсионного возраста государственных и муниципальных служащих. Новые правила стали применяться к россиянам, которые служат в аппаратах государственных региональных и муниципальных органов власти, а также к тем, кто занимает политические должности — депутатам, сенаторам и прочим. Так, повысился предельный возраст пребывания на госслужбе: для руководителей высшего звена — до 70 лет, для остальных — до 65 лет. Кроме того, с 15 до 20 лет возросла продолжительность стажа государственной гражданской службы, дающего федеральному государственному гражданскому служащему право на установление пенсии за выслугу лет. При этом в законодательстве не прописан предельный возраст для председателя Конституционного суда.