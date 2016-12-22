МИД назвал обвинения США в химатаках в Сирии «пропагандистской атакой»

Российский МИД назвал слова «высокопоставленных представителей США», которые возложили ответственность на Россию и Дамаск за химические атаки в Сирии, «массированной пропагандистской атакой» и «подверстанными под сомнительные кулуарные инициативы США и их союзников». Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.

Как полагают в Москве, в США хотят «очернить Россию на мировой арене и подорвать усилия по мирному урегулированию в Сирии». «К тому, что ответственные должностные лица США пренебрегают нормами элементарной этики, в России давно привыкли. Однако вчерашними инсинуациями они превзошли себя», — говорится в сообщении российского министерства.



В МИД отметили, что Россию и сирийское правительство объявили ответственными за химическую атаку в Восточной гуте, которая произошла 22 января. В Москве сказали, что сам факт ее наличия «даже не подтвержден». В ведомстве подчеркнули, что сообщения поступили от Сирийской гражданской обороны, известной как «Белые каски», которые, как полагают в МИД, сотрудничают с террористами и распространяют «откровенную ложь».

Во вторник, 23 января, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон на встрече в Париже с представителями 29 стран заявил об ответственности России за все химические атаки в Сирии. «Кто бы ни проводил атаки, Россия в конечном итоге несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные смерти других сирийцев от химического оружия, которые начались с того момента, как Россия пришла в Сирию», — заявил он.

По словам Тиллерсона, 22 января во время химической атаки в Восточной Гуте пострадали более 20 человек, в том числе и детей. Он отметил, что в регионе был применен хлор. В США заявили, что химатаки была организована режимом президентом Башара Асада.