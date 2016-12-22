Роструд напомнил о правилах организации работы на морозе

Заместитель главы Роструда Иван Шкловец рассказал, что во время морозов работникам, занятым на открытом воздухе, должны предоставляться перерывы для обогрева, подлежащие оплате, передает «РИА Новости».

«При необходимости работникам предоставляются дополнительные перерывы для обогрева, которые включаются в рабочее время и подлежат оплате», — сказал он. Замминистра отметил, что продолжительность и количество перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Он уточнил, что время пребывания рабочего на холоде определяется методическими рекомендациями.

Шкловец добавил, что обогрев работников необходимо организовать в специально оборудованных помещениях с температурой воздуха 21–25 градусов и оборудовать помещения устройствами для обогрева кистей рук и стоп.

«Работодателю нужно помнить об обеспечении необходимых условий труда на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях в холодное время года», — подчеркнул замглавы Роструда. По его словам, работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также не иметь медицинских противопоказаний к работе на морозе.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РБК о нулевой температуре в Москве к выходным.



«Область высокого давления мощного восточно-сибирского антициклона определяет погоду на европейской территории России. В ближайшие дни 26, 27 января температура ночью будет в диапазоне от минус 5 до минус 10 градусов, дневная температура — минус 2–4 градуса», — рассказал Вильфанд.