Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

Морозы минувшей ночью в столице установили сразу два рекорда — самая низкая температура с начала зимы и самый поздний срок наступления «двузначных морозов» с 1975 года. Впереди, по прогнозам синоптиков, дальнейшее похолодание

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ночь с 19 на 20 января в Москве стала самой холодной с начала этой зимы, говорится в сообщении «Фобос».

«Минувшей ночью в столице температура воздуха опустилась до минус 10,7 градуса. Это не только самая низкая температура воздуха в Москве с начала зимы, но и первые «двузначные морозы», — отмечают синоптики. При этом 2018 год стал в Москве годом с самой поздней датой 10-градусных морозов. До этого первенство принадлежало 1975 году, тогда первые «двузначные морозы» пришли в Москву 3 января.

Информацию о рекордно холодной минувшей ночи в столице подтверждают и в Росгидромете. «Да, минус 10,7 градуса была минимальная температура на ВДНХ. 13 января была минус 9,6 градуса, 18 января — минус 9,5 градуса», — сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По его словам, 21 января и в ближайшие два дня будет облачная погода и небольшой снег. «Температура в ночь на воскресенье будет минус 5–10 градусов. Днем — минус 4–6 градусов сегодня и завтра», — уточнил он.

Понижение температуры придет в столицу со вторника. «Вторник, среда, четверг будут отмечены некоторым понижением температуры. Минус 12–17 ночью во вторник и среду, минус 13–18 в ночь на четверг. Дневные температуры минус 7–12, зато солнышко появится», — добавил Цыганков.