В ДНР назвали резолюцию ПАСЕ об Украине «первым шагом к миру»

В резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о гуманитарной ситуации на Украине вошли пункты, выполнение которых способно привести к миру в Донбассе, считает Денис Пушилин. ПАСЕ выпустила рекомендации всем сторонам конфликта

Денис Пушилин (Фото: Михаил Соколов / ТАСС)

Выполнение Киевом рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), изложенных в резолюции «О гуманитарных последствиях войны на Украине», может стать началом процесса урегулирования конфликта с непризнанными республиками, считает глава Народного совета ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

«Если у ПАСЕ получится обязать Украину обеспечивать социальную защиту переселенцев и выплачивать пенсии жителям Донбасса, это будет первым эффективным шагом Европы по урегулированию конфликта», — считает Пушилин.

Во вторник, 23 января, ПАСЕ приняла резолюцию с рекомендациями для всех сторон конфликта на Украине.

В части, адресованной украинским властям, среди прочих требований был призыв упростить получение пенсий и иных социальных выплат для жителей ДНР и ЛНР и разработать механизм обеспечения прав людей, покинувших Украину после начала войны в 2014 году, с тем чтобы они не подвергались риску остаться без гражданства.

Резолюция рекомендовала Киеву упростить для граждан Украины, которые проживают на территории непризнанных республик, административные процедуры получения документов, обеспечить их избирательные права и разработать программы для поддержки участников боевых действий и их семей. ​

В части, адресованной России, ПАСЕ призвала Москву перестать признавать паспорта и другие документы, выдаваемые местными властями на территории ЛНР и ДНР, а также прекратить «финансовую и военную поддержку вооруженных формирований в Донецком и Луганском регионах».

Все стороны конфликта должны взять на себя обязательства по защите прав и свобод гражданских лиц, оказавшихся на территории конфликта, помогать семьям пропавших без вести людей в поиске родственников, открыть новый контрольно-пропускной пункт в поселении Золотое в Луганской области, а также организовать работы по разминированию районов боевых действий.

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов заявил, что рекомендации ПАСЕ Москве демонстрируют «непонимание или нежелание понять природу политического кризиса в Донбассе как внутриукраинского политического противостояния».

По его словам, граждане России «не могут себе позволить спокойно наблюдать за гуманитарной катастрофой» в ЛНР и ДНР и не могут мириться с «угрозой безопасности» для 3,5 млн человек на границе с Украиной. «Поэтому требования прекратить финансово-экономическую поддержку Донбасса абсолютно не соответствуют ни здравому смыслу, ни принципам гуманизма», — сказал Грызлов (цитата по ТАСС).

После голосования о резолюции ПАСЕ Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины отчиталось о работе над проектом закона о проведении гуманитарного разминирования в Донбассе. «Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины напоминает, что соответствующие законопроекты номер 4137, 5189 не поддержаны комитетом Верховной рады Украины по нацбезопасности. Над разработкой нового проекта работает рабочая группа», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.