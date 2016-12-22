Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,64 56,16 EUR Нал. 70,01 69,08 USD Бирж. 56,18 -0,17 EUR Бирж. 69,65 +0,36 USD ЦБ. 56,39 -0,02 EUR ЦБ. 69,45 +0,38 EUR/USD 1,24 +0,01 BTC/USD Бирж. 11219,09 +341,75 MOEX 2306,99 +0,35% RTS 1292,32 +0,67% Brent 70,76 +1,32% DJIA 26266,74 +0,21% Nasdaq 7412,77 -0,64% FTSE 7643,43 -1,14%
В ДНР назвали резолюцию ПАСЕ об Украине «первым шагом к миру»
Лента новостей
Бывшего врача сборной США приговорили к 175 тюрьмы за домогательства 23:13, Общество Из трубопровода «дочки» «Роснефти» под Самарой произошла утечка бензина 23:01, Общество Кубок английской лиги по футболу. «Арсенал» — «Челси». Онлайн 23:00, Спорт «Американцы прячутся от нас»: что Россия рассказала на форуме в Давосе 22:44, Экономика Дворкович рассказал об исчезновении олигархов в России 22:25, Экономика В Госдуме ответили на сообщения о советах депутатам «делиться деньгами» 22:20, Политика Два человека погибли в результате ракетной атаки на турецкую мечеть 22:14, Общество Путин рассказал об утверждении десятилетней госпрограммы вооружения 22:10, Общество «Яндекс» опередил «Газпром» в рейтинге работодателей для студентов 22:05, Общество В Москве автомобиль врезался в автобусную остановку 21:57, Общество Путин предложил способ обеспечить устойчивость оборонных предприятий 21:34, Общество Элтон Джон объявил о завершении гастрольной карьеры 21:16, Общество Спираль выборов: как будет развиваться противостояние Кишинева и Москвы 21:10, Политика 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам пропустит Олимпиаду в Пхёнчхане 21:08, Спорт Eni пояснила заявление о приостановке бурения в Черном море 20:45, Бизнес США расширили санкционный список по КНДР 20:34, Политика Путин наградил Карена Шахназарова и Василия Церетели 20:24, Общество В Дагестане неизвестные сожгли машину «Мемориала» 20:11, Общество Молодых избирателей будут привлекать на выборы серией концертов 20:11, Общество Сын Хрущева увидел в «Смерти Сталина» желание «отравить» чувства зрителей 19:58, Общество В МОК заявили об отсутствии цели унизить Россию решением по Играм 19:52, Общество Чубайс ответил на сообщения о своем знакомстве с президентом Чехии 19:40, Общество Браудер в Давосе задал Дворковичу вопрос о смерти Магнитского 19:37, Политика Eni заявила о приостановке проекта с «Роснефтью» из-за санкций 19:26, Бизнес Гонорар Мединского за спектакль пойдет на реконструкцию стены в Смоленске 19:22, Общество В Минздраве назвали четыре обязательных условия здорового образа жизни 19:13, Общество Сборная России завоевала первую медаль на чемпионате Европы по биатлону 19:05, Спорт Поклонская и Роднянский осудили запрет «Смерти Сталина» Минкультуры 18:56, Общество
В ДНР назвали резолюцию ПАСЕ об Украине «первым шагом к миру»
Украинский кризис, 17:29
0
В ДНР назвали резолюцию ПАСЕ об Украине «первым шагом к миру»
В резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о гуманитарной ситуации на Украине вошли пункты, выполнение которых способно привести к миру в Донбассе, считает Денис Пушилин. ПАСЕ выпустила рекомендации всем сторонам конфликта
Денис Пушилин (Фото: Михаил Соколов / ТАСС)

Выполнение Киевом рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), изложенных в резолюции «О гуманитарных последствиях войны на Украине», может стать началом процесса урегулирования конфликта с непризнанными республиками, считает глава Народного совета ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

«Если у ПАСЕ получится обязать Украину обеспечивать социальную защиту переселенцев и выплачивать пенсии жителям Донбасса, это будет первым эффективным шагом Европы по урегулированию конфликта», — считает Пушилин.

Во вторник, 23 января, ПАСЕ приняла резолюцию с рекомендациями для всех сторон конфликта на Украине.

В части, адресованной украинским властям, среди прочих требований был призыв упростить получение пенсий и иных социальных выплат для жителей ДНР и ЛНР и разработать механизм обеспечения прав людей, покинувших Украину после начала войны в 2014 году, с тем чтобы они не подвергались риску остаться без гражданства.

В Совфеде объяснили нежелание Украины забирать военную технику из Крыма
Политика

Резолюция рекомендовала Киеву упростить для граждан Украины, которые проживают на территории непризнанных республик, административные процедуры получения документов, обеспечить их избирательные права и разработать программы для поддержки участников боевых действий и их семей. ​

В части, адресованной России, ПАСЕ призвала Москву перестать признавать паспорта и другие документы, выдаваемые местными властями на территории ЛНР и ДНР, а также прекратить «финансовую и военную поддержку вооруженных формирований в Донецком и Луганском регионах».

Все стороны конфликта должны взять на себя обязательства по защите прав и свобод гражданских лиц, оказавшихся на территории конфликта, помогать семьям пропавших без вести людей в поиске родственников, открыть новый контрольно-пропускной пункт в поселении Золотое в Луганской области, а также организовать работы по разминированию районов боевых действий.

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов заявил, что рекомендации ПАСЕ Москве демонстрируют «непонимание или нежелание понять природу политического кризиса в Донбассе как внутриукраинского политического противостояния».

По его словам, граждане России «не могут себе позволить спокойно наблюдать за гуманитарной катастрофой» в ЛНР и ДНР и не могут мириться с «угрозой безопасности» для 3,5 млн человек на границе с Украиной. «Поэтому требования прекратить финансово-экономическую поддержку Донбасса абсолютно не соответствуют ни здравому смыслу, ни принципам гуманизма», — сказал Грызлов (цитата по ТАСС).

После голосования о резолюции ПАСЕ Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины отчиталось о работе над проектом закона о проведении гуманитарного разминирования в Донбассе. «Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины напоминает, что соответствующие законопроекты номер 4137, 5189 не поддержаны комитетом Верховной рады Украины по нацбезопасности. Над разработкой нового проекта работает рабочая группа», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Украина , ДНР , ЛНР , ПАСЕ
Материалы по теме
ПАСЕ призвала Россию «прекратить военную поддержку Донбасса» Политика
Социологи сравнили уровень протестных настроений россиян и украинцев Политика
В Кремле ответили на слова главы МИД Украины о «трюке» с военной техникой Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.