Референдум об объединении районов Марьино и Люблино не состоится

Референдум об объединении районов Москвы Марьино и Люблино, который планировали провести 18 марта, не состоится. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает «Интерфакс».

Он не смог назвать причины, по которым организаторы референдума отказались от своей инициативы, но, по его мнению, это могло произойти после общения с избирателями.

О том, что в Москве планируется провести референдум об объединении районов Марьино и Люблино, ранее писала «Медиазона» со ссылкой на документ, который был опубликован (.doc) на сайте Совета депутатов округа Марьино 9 января. В самом документе дата проведения референдума не указывалась, но источники издания рассказали, что инициативная группа планирует его провести 18 марта — в день выборов президента России. Издание выяснило, что этой группой была организация «За комфортную среду».

Горбунов допускал проведение референдума 18 марта, если инициативная группа откроет специальный банковский счет, изготовит подписные листы и приступит к сбору подписей за проведение референдума до конца января.

18 января депутат Мосгордумы Антон Молев предложил в день президентских выборов, 18 марта, провести в школах, где расположены участки для голосования, референдумы для учеников, достигших 14 лет, и их родителей. По его словам, на голосование могут быть вынесены актуальные учебные вопросы — школьная форма, расписание или время каникул. Представитель избиркома Московской области Наталья Альшанова рассказала, что в Подмосковье в день выборов пройдет референдум о длительности школьной недели.

Сегодня, 24 января, глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила против проведения школьных референдумов на избирательных участках. По ее словам, «это категорически запрещено законодательством».