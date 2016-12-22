В Подмосковье в день выборов пройдет референдум о школьной неделе

В Подмосковье в день президентских выборов, 18 марта, школьники примут участие в референдуме, на котором вынесут вопрос о продолжительности школьной недели. Об этом рассказала представитель избиркома Московской области Наталья Альшанова, сообщает «Российская газета».

«Вопрос, на который должны будут ответить ребята, звучит так: согласны ли вы с шестидневной неделей обучения. Так школьники проголосуют за пяти- или шестидневку», — приводит издание слова Альшановой.

В референдуме могут принять участие около 793 тыс. школьников, отметила она. По итогам голосования может быть принято решение об установлении в Подмосковье единой учебной недели, добавила представитель избиркома. ​

В Московской области 1300 школ, отмечает газета. Примерно в 45% этих школ дети обучаются шесть дней в неделю, выходной день в субботу предусмотрен только для учеников младших классов. По закону решение о количестве учебных дней принимает общественный совет школ.

Как пояснили изданию в гимназии № 4 в Химках, педагоги выступают за шестидневное обучение, поскольку сокращение учебной недели пойдет в ущерб качеству образования.