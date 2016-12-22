Экспертиза МВД не обнаружила доказательств вины математика Богатова

Эксперты МВД не нашли доказательств вины преподавателя математики Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. Об этом РБК рассказал адвокат Богатова Саркис Дарбинян.

«Спустя восемь месяцев нам предъявили результаты компьютерно-технической экспертизы, мы ознакомились с ними», — сообщил юрист. По его словам, самым важным для защиты является подтверждение того, что никаких цифровых следов посещения сайта, на котором Богатов якобы размещал призывы, не обнаружено. На принадлежащих математику девайсах также не найден противоправный контент.

«Эта экспертиза подтвердила все ранее представленные доказательства, и мы будем настаивать и ходатайствовать о прекращении уголовного преследования», — сказал Дарбинян.

В ноябре источник, знакомый с ходом следствия, рассказал журналистам, что Богатов может быть переведен из обвиняемых в свидетели. По его словам, это связано с результатами проверки на полиграфе. Как рассказал Дарбинян, специалисты сделали вывод, что математик не лгал, когда утверждал, что во время отправки экстремистских сообщений с его компьютера был в спортзале.

Богатов — преподаватель математики Московской финансово-юридической академии (МФЮА). В апреле 2017 года он был задержан за призывы к участию в несанкционированной акции в Москве 2 апреля. Четыре дня спустя математика арестовали, позже мера пресечения была изменена на домашний арест.

Защита Богатова указывала, что во время публикации постов, которые следствие считает террористическими, Богатов находился в фитнес-клубе и в продуктовом магазине, что подтверждают записи камер наблюдения. Кроме того, автор данных постов использовал браузер Tor, работа которого основана на VPN-технологии (когда трафик передается через цепочку прокси-серверов по всему миру).

Правозащитный центр «Мемориал» считает Богатова политзаключенным.