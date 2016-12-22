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СМИ узнали о возможном переводе математика Богатова в статус свидетеля
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СМИ узнали о возможном переводе математика Богатова в статус свидетеля
Общество, 11:55
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СМИ узнали о возможном переводе математика Богатова в статус свидетеля

Процессуальный статус обвиняемого в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве преподавателя математики Дмитрия Богатова может быть изменен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Богатову в ближайшее время могут изменить статус с обвиняемого на свидетеля в связи с результатами, полученными в ходе [обследования на] полиграфе», — сказал собеседник агентства.

Адвокаты Богатова не подтвердили эту информацию, но и не опровергли ее.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Богатов прошел проверку на детекторе лжи. Специалисты сделали заключение, что Богатов не лгал​, когда утверждал, что у него было алиби: во время распространения экстремистских сообщений с его компьютера он был в спортзале.

Об этом изданию рассказал адвокат Богатова Саркис Дарбенян. По его словам, следователь сам предложил Богатову пройти исследование на полиграфе.

Преподаватель математики Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрий Богатов был задержан сотрудниками Следственного комитета России 6 апреля. В полицию его доставили за призывы к несанкционированной массовой акции 2 апреля на Триумфальной и Манежной площади в Москве. Богатову предъявили обвинение по п. 2 ст. 205.2 УК (призывы к осуществлению террористической деятельности или оправдание терроризма с использованием интернета). Пресненский суд Москвы 10 апреля арестовал математика на два месяца. В конце июля мера пресечения была изменена на домашний арест по просьбе следователя.

В мае правозащитный центр «Мемориал» признал Богатова политзаключенным.

Теги: экстремизм , свидетель , Дмитрий Богатов
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