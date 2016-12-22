При атаке на офис организации «Спасем детей» в Афганистане погибли трое

В результате вооруженной атаки боевиков на офис правозащитной организации «Спасем детей» в афганском Джелалабаде погибли по меньшей мере три человека, еще 20 получили ранения, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

Пресс-секретарь губернатора провинции Нангархар Атталлах Ходжяни заявил, что один из погибших — сотрудник силовых структур. При этом пока неясно, являются ли двое остальных погибших боевиками или же ими оказались мирные жители.

Еще двое террористов продолжают перестрелку. Телеканал TOLO со ссылкой на Ходжяни сообщил, что в результате атаки погибли два человека — один силовик и один гражданский.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). По словам очевидцев, в атаке участвовали четыре человека.

Корреспондент канала TOLO News Зиар Яд, находящийся на месте событий, сообщил, ссылаясь на слова сотрудников силовых структур, что двое боевиков были ликвидированы.

По словам сотрудника организации «Спасем детей», 50 из 70 находившихся в офисе в момент нападения людей удалось спасти. Судьба 20 человек пока неизвестна, однако есть основания предполагать, что некоторым из них удалось сбежать.

Утром 24 января возле здания, в котором расположен офис правозащитной организации «Спасем детей» в Джелалабаде, произошел взрыв. Сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Сразу после этого в офис организации прорвались вооруженные боевики.