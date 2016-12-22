Суд подтвердил отсутствие плагиата в песне Егора Крида «Папина дочка»

Басманный суд Москвы 24 января подтвердил отсутствие плагиата в композиции артиста музыкального лейбла Black Star Егора Крида «Папина дочка». Об этом РБК сообщил представитель лейбла.

Также суд отказал истцу Алексею Вдовченко о взыскании с лейбла 4 млн руб. и изъятии записи из публичного доступа. В судебном разбирательстве истец не подтвердил факт принадлежности ему авторского права на гитарную партию произведения. Также показания Вдовченко вызвали подозрения в мошенничестве в связи с возможной фальсификацией фактов и документов, призванных подтвердить его позицию.

В ходе разбирательств были выявлены признаки преднамеренной фальсификации даты создания аудиофайла и авторства его содержимого. По словам специалиста по фоноскопии и компьютерным технологиям Юрия Макеева, файл мог быть сфабрикован перед подачей заявления в суд. «Я могу прийти к выводу, что дата создания не соответствует 2013 году», — констатировал эксперт.

По словам адвоката Сергея Жорина, было подано заявление в правоохранительные органы «с целью выявления признаков фальсификации файлов и документов и шантажа музыкального лейбла с намерением получить крупную сумму денег». По словам адвоката, Вдовченко «действовал недобросовестно, злоупотребляя своими правами, с единственной целью — получить большую узнаваемость от участия в судебном процессе касательно известной композиции».

Он также добавил, что люди, приписавшие себе авторство, не числятся в Российском авторском обществе. В нем также подтвердили, что произведение «Папина дочка» зарегистрировано в реестре за авторством представителей лейбла Black Star. В то же время на имя Алексея Вдовченко не зарегистрировано ни одного произведения.

«Заявления о нарушении авторских прав выгодны малоизвестным лицам, которые преследуют цель стать более известными благодаря попыткам дискредитации репутации известного артиста. Такая популярность сомнительна, так как не основана на каких-либо фактах», — добавила PR-менеджер Егора Крида (Black Star) Мария Кордупель.

В конце сентябре 2017 года в компанию ООО «Музыкальный лейбл «Блэк Стар» поступило письмо от ООО «Art Production Group LLC» с требованием 3 млн руб. от музыкального лейбла за песню «Папина дочка», позже сумма требования увеличилась до 4 млн руб. Также в сентябре на YouTube был заблокирован одноименный клип Егора Крида.

Битмейкер Александр Вдовченко 25 сентября подал исковое заявление о нарушении авторских прав лейблом Black Star в Басманный суд Москвы. В иске он указал, что в клипе исполнителя Егора Крида «Папина дочка», выложенном на YouTube-канале Black Star 1 сентября, используется его произведение Remembering Kate, которое битмейкер опубликовал в сервисе Soundclick в 2013 году. Вдовченко через суд попросил взыскать с Black Star компенсацию, изъять из публичного доступа клип «Папина дочка» Егора Крида, а также «оказать содействие в привлечении к уголовной ответственности руководство ответчика».