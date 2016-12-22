Удальцов с женой стали доверенными лицами Грудинина на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала 94 доверенных лиц, а также 29 уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на пост президента России Павла Грудинина, передает «Интерфакс».

Среди доверенных лиц оказались оппозиционер Сергей Удальцов и его жена Анастасия.

Также ЦИК зарегистрировал 115 доверенных лиц кандидата Владимира Жириновского. Таким образом, общее число доверенных лиц главы фракции ЛДПР достигло 555.

Помимо этого Центризбирком зарегистрировал 130 доверенных лиц кандидата Бориса Титова. Всего у бизнес-омбудсмена стало 250 доверенных лиц.

По закону кандидаты могут зарегистрировать не более 600 доверенных лиц.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в грядущих выборах ЦИК оповестили рекордное число кандидатов — 24 выдвиженца от партий и 46 самовыдвиженцев.