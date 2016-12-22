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Эксперты Кудрина дали свою оценку первому этапу президентской кампании
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Эксперты Кудрина дали свою оценку первому этапу президентской кампании
Выборы президента России, 04:19
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Эксперты Кудрина дали свою оценку первому этапу президентской кампании
Текущая президентская кампания проходит достаточно спокойно, пока лишь с одним «заметным конфликтом», но с неравными условиями выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев, следует из доклада КГИ
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Комитет гражданских инициатив (КГИ) экс-министра финансов Алексея Кудрина выпустил доклад, посвященный первому этапу — этапу выдвижения — президентской кампании 2018 года.

В нем эксперты КГИ, в частности, отмечают, что первый этап нынешней избирательной кампании демонстрирует достаточно высокую активность потенциальных претендентов, что заметно превышает показатели многих предыдущих выборов. Всего, как подсчитали эксперты КГИ, о выдвижении ЦИК уведомили 70 человек, однако документы в Центризбирком подали лишь 36 из них. В итоге ЦИК зарегистрировал 19 кандидатов. КГИ отмечает большой возрастной разброс между претендентами — от 35 лет до 71 года и при этом «крайне слабый» качественный уровень партийного представительства. По мнению экспертов, это отражает низкий уровень развития партийной системы.

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«Текущие выборы можно скорее назвать «беспартийными», отражающими низкую роль партий в принятии политических решений», — делают вывод эксперты.

Проанализировав решения ЦИК об отказе в регистрации, КГИ замечает, что в большинстве случаев правомерность отказов Центризбиркома не вызывает сомнений. Отдельно в своем докладе эксперты остановились и на ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который собирался принять участие в выборах.

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«А.А.Навальный и О.А.Лурье из-за судимости за преступления, формально относимые к тяжким, лишены пассивного избирательного права. Как бы мы ни относились к норме закона, лишившего этих граждан права баллотироваться, мы должны признать, что решения ЦИК соответствуют этой норме», — отмечают эксперты.

В целом эксперты отмечают, что нынешняя избирательная кампания проходит достаточно спокойно, отмечая пока лишь один «заметный публичный конфликт», связанный с отказом в регистрации Навальному. КГИ замечает, что многие эксперты оценили запрет как несправедливый и сомнительный с точки зрения соответствия конституционным нормам, и предлагает сделать данную проблему предметом последующей корректировки российского законодательства о выборах.

В качестве проблем эксперты КГИ также называют «неравенство условий выдвижения для кандидатов от партий и самовыдвиженцев». «Если выдвижение кандидата на должность президента РФ на съезде партии не требует больших расходов и больших организационных усилий, то создание в поддержку самовыдвижения группы избирателей в количестве не менее 500 человек (формально эквивалентной минимальному числу членов партии) сопряжено не только со сбором всей группы в одном месте и в одно время, но и последующим нотариальным заверением подписей», — объясняют эксперты. КГИ предлагает отказаться от этого «чрезмерного требования».

«В целом порядок предоставления документов о выдвижении кандидатов в президенты РФ свидетельствует как о том, что уровень правовой грамотности значительного числа представителей инициативных групп и политических партий остается достаточно низким, так и о том, что сама процедура выдвижения остается сложной и сопряженной с серьезными ограничениями», — делают вывод эксперты.

Президентская кампания в России стартовала 18 декабря прошлого года. Выборы пройдут 18 марта.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Алексей Кудрин , выборы президента , КГИ
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