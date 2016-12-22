Социологи сравнили уровень протестных настроений россиян и украинцев

На Украине в три раза больше граждан, чем в России, готовы участвовать в протестных акциях для отстаивания своих прав. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», представляющего на территории постсоветских государств международную ассоциацию по изучению общественного мнения Gallup International. Результаты анализа есть в распоряжении РБК.

На Украине положительно оценили возможность своего участия в протестных акциях 42% респондентов, при этом в России такие действия готовы предпринять только 15% участников опроса. Еще 69% россиян заявили, что не стали бы принимать участие в антиправительственных митингах и демонстрациях, на Украине людей, разделяющих такую позицию, 37%.

Наиболее популярным действием для отстаивания своих прав граждане и России, и Украины считают «подписание коллективного обращения». К этому в спорных и конфликтных ситуациях готовы прибегнуть 62% украинцев и 31% россиян. В суд в таком случае намереваются пойти 40% граждан Украины и 39% российских граждан.

Граждане Украины ради отстаивания своих прав готовы участвовать в митингах и забастовках (39%), в деятельности общественных организаций (32%) или в акциях с перекрытием дорог (26%).

Россияне в спорной ситуации предпочитают обратиться с личным посланием к президенту (18%). На Украине такой метод борьбы готовы выбрать 20% опрошенных.

При этом «крайне зеркальную» позицию в ответах опрашиваемых исследователи выявили, сравнивая оценки гражданами России и Украины действий власти.​ «57% россиян поддерживают действия своего правительства и 27% нет, тогда как 67% украинцев не разделяют политику власти, и только 12% ее поддерживают», — говорится в исследовании «Ромира». Отмечается, что каждый пятый — шестой (16% в России и 21% на Украине) не имеют по данному вопросу своего предпочтения и выбирают вариант «затрудняюсь с ответом».

«За цифрами этого исследования мы видим, насколько сложная сейчас ситуация на Украине, насколько отчетливо видна усталость граждан от текущей политики и действующих политиков», — прокомментировал результаты вице-президент Gallup International Андрей Милехин, заметив, что «все это конвертируется в повышенную готовность к протестным выступлениям».

В России, по мнению эксперта, ситуация другая. «На фоне широкой поддержки внешней политики есть полярные оценки успешности социально-экономических решений власти. Это может стать точкой перелома электоральных предпочтений, и мы будем наблюдать либо реальную смену приоритетов нынешней власти, либо появление новых лидеров, у которых в основе политических программ будут социальная проблематика и вопросы повышения благосостояния граждан», — заметил Милехин.