В Подмосковье загорелся склад с пластиком и бумагой

В поселке Молзино Ногинского района Московской области загорелся склад с пластиком и бумагой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Возгорание произошло в промзоне поселка Молзино, загорелся один из складов, где хранились пластиковые и бумажные изделия», — говорится в сообщении.
Уточняется, что склад расположен на Советской улице в промзоне. Угрозы перехода огня на жилые дома нет.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили РБК, что площадь пожара составляет около 1000 кв. м. «По предварительным данным, пострадавших нет», — отметили в МЧС. К тушению пожара привлечены 35 человек,10 единиц техники.
В главке МЧС Подмосковья заявили ТАСС, что из здания склада были выведены 11 сотрудников.
Накануне на складе Московского метрополитена на севере столицы произошел пожар. Площадь возгорания составила 200 кв. м.