Президент РАН рассказал о «будоражащих остатках» собственности академии

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал президенту России Владимиру Путину, что некоторых еще «будоражат» остатки собственности РАН. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

По словам президента РАН, у академии осталась собственность, необходимая для того, чтобы выполнять уставные функции. «И надо сказать, что этой собственности осталось совсем немного. Тем не менее, ее остатки, я бы сказал, некоторых будоражат», — пояснил он.

«Владимир Владимирович [Путин] поручил нам совместно с [помощником президента России] Андреем Александровичем Фурсенко распространить мораторий, который действует не только на собственность институтов, но и на собственность академии наук. Это очень важный момент, и я считаю, что его необходимость подчеркнуть», — сказал Сергеев.

Также Путин и Сергеев обсудили вопросы, которые связаны с активизацией деятельности РАН в плане «обновления научно-технического задела в интересах обороны и безопасности».

Реформа академии началась в 2013 году. К РАН были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук. Научные институты были переданы под управление Федерального агентства научных организаций. Тогда же был введен мораторий ​на продажу и застройку земель РАН на два года, позднее он был продлен. В 2017 году Владимир Путин утвердил главой РАН директора нижегородского Института прикладной физики Александра Сергеева, который считается противником проведенной реформы.