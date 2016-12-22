В итальянских Альпах из-за схода лавины эвакуировали 160 человек

Около 150 человек эвакуированы в провинции Больцано итальянского региона Трентино — Альто-Адидже из-за схода лавины в Альпах. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации провинции.

В результате схода лавины никто не пострадал, однако был разрушен жилой дом, в котором не было людей. Около 80 туристов были эвакуированы из района на вертолетах, еще около 80 местных жителей также были доставлены в безопасное место. На месте происшествия работают почти 200 сотрудников аварийных служб.

«Ситуация [с лавинами] остается проблематичной, но благодаря нашим усилиям мы скоро сможем взять все под свой контроль», — сказал на пресс-конференции директор по гражданской защите региона Рудольф Поллингер.