В Японии из-за схода лавины после извержения вулкана погиб военный

В результате извержения вулкана Сиране неподалеку от лыжного курорта Кусацу к северо-западу от Токио произошел сход лавины, пострадали более десяти человек, сообщает телеканал NHK. Один служащий сухопутных сил самообороны Японии погиб, уточняет телеканал.

По данным Министерства обороны Японии, под снежными завалами оказались шестеро военнослужащих, которые проходили плановую тренировку на курорте. Четыре человека, находившихся на канатной дороге, пострадали из-за падения вулканических камней. Они получили порезы от разбитых камнями стекол.

В приемной больницы, расположенной неподалеку от горнолыжного курорта, заявили о поступлении десяти пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Помимо этого телеканал сообщает о массовой эвакуации людей с объектов Кусацу. К настоящему моменту спасателям удалось эвакуировать около 80 человек, включая лыжников и сотрудников комплекса.

Главное метеорологическое управление Японии повысило уровень опасности до второго: введен запрет на приближение к вулкану Сиране в радиусе километра.