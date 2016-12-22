Московское метро опровергло сообщения о пожаре на своем складе

Возгорание на стройплощадке, произошедшее на севере Москвы 23 января, не относится к инфраструктуре столичного метро. Об этом РБК заявили в пресс-службе Московского метрополитена.

«В ряде СМИ 23 января была опубликована информация о пожаре в здании №49Б на улице Яблочкова, якобы принадлежащем Московскому метрополитену. В действительности инцидент произошел в помещении, которое не находится на балансе ГУП «Московский метрополитен» и не относится к инфраструктуре работающего метро», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что пожар произошел в здании, которое расположено в 350 м от ближайшего входа в вестибюль станции «Петровско-Разумовская». Руководство столичной подземки отметило, что безопасности пассажиров ничего не угрожало, а вышеуказанная станция метро работала в штатном режиме.

Накануне днем в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Яблочкова в Москве. В 15:40 мск пожар был локализован, в 16:00 мск — ликвидирован. По данным источника «РИА Новости» в «Мосметрострое», причиной пожара стало возгорание стройматериалов в шахте станции метро «Петровско-Разумовская». При этом в пресс-службе АО «Мосметрострой» сообщили РБК, что во время демонтажных работ загорелся утеплитель. В результате пожара никто не пострадал.