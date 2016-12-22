На севере Москвы загорелся склад метрополитена

На складе Московского метрополитена на севере столицы произошел пожар, площадь возгорания составила 200 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным ГУ МЧС России по Москве, сообщение о пожаре по адресу: улица Яблочкова, дом 49Б, поступило в экстренные службы в 14:28 мск. В 15:40 мск пожар был локализован, в 16:00 мск — ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал.

По информации источника «РИА Новости» в «Мосметрострое», причиной пожара стало возгорание стройматериалов в шахте станции метро «Петровско-Разумовская». По предварительным данным, во время сварочных работ загорелся пеноплекс. Источник отметил, что стройматериалы хранились рядом с забутованным стволом — недействующей шахтой, по которой велась прокладка туннелей.

Как сообщили РБК в пресс-службе АО «Мосметрострой», во время демонтажных работ загорелся утеплитель. «Пострадавших на месте нет», — отметили в пресс-службе.​

В Московском метро заявили, что возгорание на стройплощадке в районе улицы Яблочкова «не относится к инфраструктуре работающего метро и никак не отражается в текущей работе». Об этом говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в Twitter.

В конце декабря две станции метро Санкт-Петербурга закрыли из-за задымления.

В пресс-службе ГУ МЧС по городу РБК рассказали, что в шахте загорелся мусор. Площадь пожара составила 0,5 кв. м, сотрудники метрополитена потушили его до приезда спасателей.