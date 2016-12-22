СМИ узнали о возможном ограничении анонимных электронных платежей

ЦБ, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономразвития по поручению правительства прорабатывают вопрос о запрете зачисления денег на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, 1 декабря 2017 года в Минфине состоялось совещание, где обсуждались разногласия позиций чиновников по этому вопросу. Однако в ходе встречи уладить разногласия не удалось. Они возникли между ЦБ и Росфинмониторингом касательно степени жесткости ограничений. В Центробанке считают, что предложение необходимо дополнить запретом на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. При этом в Росфинмониторинге предложили запретить анонимные кошельки и карты полностью. В ведомстве хотят обязать россиян проходить идентификацию при их открытии.

​«Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности. Поэтому предлагаем от анонимности отказаться», — пояснил статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

По словам источника издания, знакомого с доводами Банка России, в ЦБ считают позицию Росфинмониторинга слишком жесткой. В Центробанке уверены, что введение обязательной идентификации для НЭСП приведет к переходу населения на наличные расчеты и нарастанию социальной напряженности, добавил он.

НЭПС — электронные средства платежа, которые не требуют идентификации клиента при открытии, — электронные кошельки и предоплаченные банковские карты. Способ зачисления средств на них до 15 тыс. руб. не ограничен. Таким образом, поступление средств и дальнейший их вывод фактически не контролируется.

В октябре премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что снятие наличных по не именным пластиковым картам и электронным кошелькам будет запрещено. По его словам, практика анонимного снятия наличных с не именных банковских карт и анонимных электронных кошельков «не соответствует цивилизованным подходам».