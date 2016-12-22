Застрявший в снегу на Сахалине пассажирский поезд опоздал на шесть часов

Пассажирский поезд Ноглики — Южно-Сахалинск застрял в снегу, из-за чего отставание от графика составило шесть часов. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточной железной дороги.
Инцидент произошел 23 января в 21:40 по местному времени на перегоне Заозерное — Пугачева. К поезду были направлены дополнительные локомотивы, которые помогли ему продолжить движение по маршруту. В ночь на 24 января метель усилилась, видимость снизилась до 100–200 м, ветер на побережье достигал 25–30 м/с.
Циклон обрушился на Сахалин 23 января. Из-за сильной метели утром 24 января было отменено движение пригородных поездов по маршрутам Холмск — Чехов и Южно-Сахалинск — Корсаков. Также затруднено движение на линиях Невельск — Арсентьевка и Корсаков — Поронайск. Сейчас на перегонах работает очистительная техника.