В Забайкальском крае сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги РЖД.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на перегоне Бада — Жипхеген Читинского региона. В результате никто не пострадал. Также из-за произошедшего ущерб экологии нанесен не был. Движение по перегону, где произошел сход вагонов, было приостановлено. К месту инцидента направлены восстановительные поезда.



Сход вагонов привел к задержке поезда дальнего следования Пекин — Москва, а также двух пригородных в обоих направлениях между станциями Петровский завод и Хилок.

Причины происшествия в РЖД не назвали.

Источник местного издания Zab.ru сообщил, что товарный поезд вез целлюлозу. Всего он состоял из 41 вагона, некоторые из которых упали на бок, а остальные сошли с рельсов. Издание отмечает, что из-за аварии была нарушена контактная сеть железнодорожных путей и сбиты три опоры.