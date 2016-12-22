Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,53 57,99 EUR Нал. 69,51 68,71 USD Бирж. 57,96 -0,41 EUR Бирж. 68,87 -0,36 USD ЦБ. 58,20 -0,12 EUR ЦБ. 69,09 -0,03 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 15026,19 +1156,19 MOEX 2105,06 +0,10% RTS 1143,94 +0,73% Brent 65,24 +0,31% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
В Забайкальском крае сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда
Лента новостей
В Краснодаре при пожаре в пятиэтажке погиб ребенок 05:47, Общество Сенаторы предложили понизить минимальный градус водки 05:22, Политика «Ведомости» узнали об исключении Visa и Mastercard из ассоциации «Финтех» 04:48, Финансы «Коммерсантъ» сообщил о грядущей смене посла России в Молдавии 04:13, Политика Экс-президент «Росгосстраха» ответил на обвинения в воровстве 04:05, Финансы В Забайкальском крае сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда 03:54, Общество Британский корабль проследил за российским фрегатом 03:35, Политика Додон рассказал о двух сценариях нормализации отношений с Россией 02:51, Политика В России выбрали главное слово 2017 года 02:19, Общество Около мексиканского Акапулько произошло землетрясение магнитудой 4,7 02:18, Общество «Коммерсантъ» узнал о задержании гендиректора «Воентелекома» 01:40, Общество Самолет совершил экстренную посадку в Волгограде из-за курящего пассажира 01:32, Общество Движение Putin Team определилось с фирменной символикой 01:17, Политика Под Оренбургом в ДТП с грузовиком и легковой машиной погибли три человека 01:02, Общество Яшин рассказал о приходе полиции к своим родителям 00:44, Политика В Омане жертвой крушения военного вертолета стал один человек 00:17, Общество Комментатор Орлов рассказал о готовности Дзюбы уйти из «Зенита» 00:14, Спорт ДТП на «Славянском бульваре»: человеческий фактор или технический дефект 00:03, Общество В Миссисипи в результате стрельбы в ресторане пострадали пять человек 00:03, Общество ФИФА отреагировала на уход Мутко с поста главы РФС 00:01, Общество Кремлевский лифт: зачем Путин сменил полпредов и воронежского губернатора 25 дек, 23:55, Политика ГАЗ рассказал о первых выводах по ДТП на «Славянском бульваре» 25 дек, 23:39, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 25 дек, 23:36, РБК и Porsche Неудачный пуск ракеты хуситами в Сане стал причиной гибели 10 йеменцев 25 дек, 23:27, Политика В Петербурге мужчина ударил ножом водителя перевозившего детей автобуса 25 дек, 23:12, Общество Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах 25 дек, 22:56, Политика Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях 25 дек, 22:30, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 25 дек, 22:15, Shell и РБК
В Забайкальском крае сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда
Общество, 03:54
0
В Забайкальском крае сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда

В Забайкальском крае сошли с рельс 16 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги РЖД.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на перегоне Бада — Жипхеген Читинского региона. В результате никто не пострадал. Также из-за произошедшего ущерб экологии нанесен не был. Движение по перегону, где произошел сход вагонов, было приостановлено. К месту инцидента направлены восстановительные поезда.

Сход вагонов привел к задержке поезда дальнего следования Пекин — Москва, а также двух пригородных в обоих направлениях между станциями Петровский завод и Хилок.

Причины происшествия в РЖД не назвали.

Источник местного издания Zab.ru сообщил, что товарный поезд вез целлюлозу. Всего он состоял из 41 вагона, некоторые из которых упали на бок, а остальные сошли с рельсов. Издание отмечает, что из-за аварии была нарушена контактная сеть железнодорожных путей и сбиты три опоры.

Теги: происшествие , Забайкальский край , сход вагонов
Главное
Экс-президент «Росгосстраха» ответил на обвинения в воровстве Финансы
Материалы по теме
В Австрии при столкновении пассажирских поездов пострадали 20 человек Общество
Названа причина крушения поезда в США Общество
Четверо детей погибли при столкновении поезда с автобусом во Франции Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.