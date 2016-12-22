При пожаре в Брянской области погибли четыре человека
Общество, 09:00
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При пожаре в Брянской области погибли четыре человека
В результате пожара, произошедшего в частном доме в Брянской области, погибли четыре человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Он сообщил, что пожар произошел в жилом доме в деревне Пигарево Комаричского района Брянской области. По его словам, среди погибших двое детей.
Источник «РИА Новости» в материале о четырех погибших уточнил, что общая площадь пожара составила 50 кв. м.
В настоящее время обстоятельства возгорания и личности погибших выясняются.
22 января при пожаре в частном доме в Омской области погибли пятеро приемных детей.