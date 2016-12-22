В США возле Белого дома задержали мужчину с заряженным пистолетом
Общество, 21:44
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В США возле Белого дома задержали мужчину с заряженным пистолетом
Полиция Вашингтона арестовала мужчину, который находился в своей машине возле Белого дома с заряженным пистолетом. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Инцидент произошел 23 января в 02:30 по местному времени (19:30 мск). Для ареста вооруженного мужчины полиция временно перекрыла несколько улиц возле Белого дома, включая Эйч-стрит и Мэдисон-плейс.
Водителю предъявили обвинения в ношении пистолета без лицензии, владении незарегистрированным оружием и хранении незарегистрированных боеприпасов. Полиция также обыскала автомобиль, но не нашла в нем ничего подозрительного.
В мае 2017 года сотрудники Секретной службы США задержали в Вашингтоне мужчину, который пытался проникнуть в Белый дом. Подозреваемого взяли под стражу.