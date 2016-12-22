Трехкратный чемпион «Формулы-1» вновь станет владельцем авиакомпании Niki

Трехкратный чемпион «Формулы-1», австрийский гонщик Ники Лауда вновь станет владельцем авиакомпании Niki. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Лауда решил выкупить активы компании Niki, которую он основал в 2003 году. Лауда становился чемпионом мира в «Формуле-1» трижды: в 1975, 1977 и 1984 годах.
Niki являлась «дочкой» авиакомпании Air Berlin, которая в августе 2017 года объявила о банкротстве. В октябре 2017 года авиаперевозчик продал Niki (к декабрю 2017 года ее авиационный парк насчитывал 30 самолетов) и другую дочернюю авиакомпанию Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) за €210 млн. Покупателем выступила крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa, однако позднее компания отозвала решение о покупке.
В декабре 2017 года Niki также заявила о банкротстве, которое затронуло около 40 тыс. пассажиров. Глава авиакомпании Оливьер Лакман назвал ситуацию с Niki «национальной катастрофой для Австрии».