Никифиров рассказал о помощи России в восстановлении связи в Сирии

Россия планирует помочь Сирии восстановить линии связи и инфраструктуры, Москва также готова предоставить Дамаску российское программное обеспечение. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТАСС.
«Мы будем смотреть, как российские инвестиции способны эту отрасль связи [в Сирии] укрепить. Попробуем сделать так, чтобы у нас больше было условных прямых каналов связи между Сирией и Россией. Мы будем создавать условия, чтобы российское программное обеспечение нашло себя на сирийском рынке», — сообщил Никифоров.
Министр подчеркнул, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» во многом «опирается на вербовку благодаря интернет-технологиям». «У России накоплен очень богатый опыт в этой сфере. Мы будем объединять усилия в этой сфере, для того чтобы победить терроризм с точки зрения информационных технологий», — добавил глава Минкомсвязи.
Никифоров отметил, что в ходе поездки в Сирию он встретился с председателем правительства, министром связи и представителями ряда компаний. По словам сирийской стороны, за время войны в стране были уничтожены около 1,5 млн линий связи.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в декабре 2017 года заявлял, что нужно «как можно скорее» восстановить экономику Сирии. По его словам, Москва и Дамаск могут реализовать ряд совместных проектов в нефтедобывающей и электроэнергетической сфере, а также в восстановлении объектов инфраструктуры, железных дорог и портов.