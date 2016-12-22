В Волгограде на время ЧМ-2018 остановят комбинат «Красный Октябрь»

Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» приостановит работу на время чемпионата мира по футболу-2018. Об этом заявил гендиректор комбината Игорь Сизов, сообщает ТАСС.
«На время чемпионата производство будет полностью остановлено, мы все пойдем на футбол», — сказал Сизов.
Как стало известно газете «Коммерсантъ», ФСБ потребовала от ряда российских предприятий остановить производство на время ЧМ-2018. Речь идет об опасных производствах, на которых выпускают химические, биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. По данным газеты, производства могут остановить в 11 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Самарской областях, а также на Кубани и в республиках Татарстан и Мордовия.
Источник РБК в ФСБ рассказал, что работа предприятий на время ЧМ будет приостановлена в рамках президентского указа об усиленных мерах безопасности.
В «Ростехе» РБК сообщили, что «мероприятия в рамках ЧМ-2018 внесут некоторые коррективы в работу ряда предприятий». Представитель ЛУКОЙЛа не ответил на запрос РБК о том, получал ли Кстовский НПЗ предупреждение от ФСБ. «Роснефть», владеющая Куйбышевским и Новокуйбышевским НПЗ в Самарском регионе, где также предстоит провести ряд матчей чемпионата, от комментариев отказалась. Представитель КамАЗа сообщил, что не слышал о таком письме, в ГАЗе не стали комментировать эту информацию.
Комбинат является одним из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали для автомобилестроения и авиапромышленности. На «Красном Октябре» производят более 900 уникальных марок стали и более 3 тыс. видов профилей проката.