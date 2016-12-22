В Думе предрекли коллапс экономики при уравнивании сожительства и брака

Приравнивание сожительства к браку может затормозить часть экономики и автоматически парализовать оборот на вторичном рынке жилья. Об этом заявил Александр Сидякин, первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), комментируя соответствующий законопроект, который был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Его слова приводит пресс-служба фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Парламентарий считает, что проблема коснется всех сделок с недвижимостью, в том числе ипотеки в банке. «Может затормозиться часть экономики, связанная с реализацией квартир, машин, мебели и так далее», — пояснил депутат.
«Неузаконенные семейные отношения продавцов квартир автоматически переводят подобные сделки в разряд рискованных. Как следствие — инвесторы и фонды, которые работают с недвижимостью, могут потерять интерес к незащищенной сфере», — сказал Сидякин.
Законопроект, приравнивнивающий совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет к «фактическим брачным отношениям», 22 января внес в Госдуму сенатор Антон Беляков.
В российском парламенте данную инициативу раскритиковали. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева сказала, что в России есть институт законного брака, закон о браке и Семейный кодекс и «не надо ничего дополнительного». Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина считает, что проект закона «ослабит институт брака и семьи» и ударит по стабильности государства.