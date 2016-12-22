В США один человек погиб при стрельбе в школе
Общество, 18:11
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В США один человек погиб при стрельбе в школе
Один человек погиб и еще несколько получили ранения в результате стрельбы в старшей школе в округе Маршалл в американском штате Кентукки. Об этом сообщил губернатор штата Мэтт Бевин в своем Twitter.
По его словам, стрелявший взят под стражу. По данным NBC, стрелок открыл огонь по ученикам утром 23 января в городе Бентон. На месте происшествия работают полицейские и медики. Мотивы стрелка неизвестны.
Накануне утром в старшей школе города Итали в штате Техас ученик открыл стрельбу. В результате одна девушка получила ранения. Полиция арестовала юношу, мотивы нападения выясняются.