В Германии три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

На юге Германии в районе города Равенсбург разбился легкомоторный самолет, сообщает Schwabischer Zeitung со ссылкой на данные экстренных служб. Жертвами авиакатастрофы стали три человека.
Частный самолет модели Cessna Citation 510 направлялся из Франкфурта-на-Майне в Фридрихсхафен. Он потерпел крушение в лесном массиве вдали от жилых строений. После сообщений о мощном взрыве в этом районе, на место инцидента направились экстренные службы. Место катастрофы было оцеплено полицией. Всего в обломках самолета были найдены трое погибших. Для расследования обстоятельств крушения были приглашены специалисты из США, где был построен самолет.
В Великобритании в начале декабря произошло столкновение легкомоторного самолета с вертолетом.Жертвами катастрофы стали четыре человека.