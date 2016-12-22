Оргкомитет ЧМ-2018 назвал сумму расходов на инфраструктуру

Россия завершает строительство последних стадионов к чемпионату мира, подходит к концу инфраструктурная программа, рассказал гендиректор оргкомитета. Со стадионами есть «шероховатости», добавил он

Строящийся к чемпионату мира FIFA-2018 стадион «Екатеринбург Арена» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Размер расходов федерального и региональных бюджетов на подготовку инфраструктуры к чемпионата миру по футболу, который пройдет в России в этом году, составляет 480 млрд руб., рассказал гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин на Гайдаровском форуме, передает «Интерфакс».

Сорокин сообщил, что реализация инфраструктурной программы «подходит к завершению». «480 млрд руб. — такова стоимость инфраструктуры к чемпионату мира, остальное — частные инвестиции в гостиницы, частные предприятия», — сказал он. Когда подготовка к чемпионату мира только начиналась, размер необходимых расходов на инфраструктуру, по словам Сорокина, оценивался в 1 трлн 200 млрд руб. Их объем сократился «благодаря существующей инфраструктуре», передает слова Сорокина агентство.

По его словам, «огромные инвестиции» были направлены в транспортную и энергетическую инфраструктуры, сферу медицины, а также на благоустройство городов. «Подавляющая часть того, что мы строим, будет служить жителям регионов. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы создаем то, что впоследствии не будет нужно», — подчеркнул Сорокин (цитата по ТАСС).

Гендиректор оргкомитета также сказал, что заканчивается строительство последних стадионов, начинаются пусконаладочные работы, но отметил, что есть минимальные «шероховатости».

Общая стоимость подготовки к чемпионату составит 678 млрд руб., из них по состоянию на конец 2017 года потрачено 634 млрд, писал ранее РБК. В 2018 году планируется выделить на подготовку к чемпионату еще 44 млрд руб. Отмечалось, что Катар, который примет в 2022 году финальную часть следующего чемпионата, планирует потратить на подготовку инфраструктуры $200 млрд (это около 12 трлн руб. по текущему курсу).

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов отмечал в комментарии РБК, что положительный эффект для экономики от проведения мундиаля будет единовременным, расходы на подготовку к первенству превзойдут доходы от его проведения. Влияние чемпионата на темп экономического роста страны будет «на уровне статистической погрешности», соглашался эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский отмечал, что подготовка к проведению чемпионата повлияла на инвестиции в основной капитал: они выросли. Но аналитик выразил сомнения в том, что построенные к ЧМ стадионы окупятся. «В тех же городах, где команд высшей лиги нет, это будет лишняя нагрузка, от нее будут стараться избавиться. И такие стадионы не будут особенно популярны», — сказал он.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на прошлой неделе заявила, что журналисты из Великобритании получили «госзаказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения» чемпионата мира. В рамках этой кампании, сказала она, готовятся критические сюжеты об инфраструктуре к чемпионату.

Финальная часть чемпионата пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года.