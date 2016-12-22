Путин рассказал о предложении «Росатома» построить АЭС в Аргентине

Президент России Владимир Путин заявил по итогам российско-аргентинских переговоров, что госкорпорация «Росатом» предлагает построить в Аргентине АЭС. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Росатом» предлагает возвести на территории Аргентины атомную электростанцию российского дизайна по самым передовым и безопасным технологиям», — сказал Путин.
В ходе переговоров Россия и Аргентина договорились рассмотреть возможность расширения сотрудничества в атомной сфере. Об этом говорится в совместном заявлении президентов, опубликованном на сайте Кремля.
Сотрудничество затронет мирное использование атомной энергии по ряду направлений. Речь, в частности, идет о ядерной электрогенерации, применении ядерных и радиационных технологий в медицине и промышленности, подготовке специалистов.
В апреле 2015 года «Росатом» подписал с Аргентиной меморандум, предусматривающий строительство шестого блока АЭС «Атуча».
Президент Аргентины Маурисио Макри прибыл в Москву 22 января.